Gera (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Gera verletzt und sieben Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt worden. Bei dem mutmaßlichen 24-jährigen Verursacher des Unfalls war die Verletzung so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen Autofahrer wurden leicht verletzt.