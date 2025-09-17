Unfall: Deutscher Urlauber stirbt an Wasserfall in Italien

Turin - Bei einem Sturz in einem Wasserfall in den italienischen Alpen ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Der 76 Jahre alte Mann verlor auf den nassen Felsen in der Nähe der Gemeinde Noasca oberhalb von Turin das Gleichgewicht und rutschte ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Urlauber wurde noch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er dann jedoch starb.