Unfall: Crash beim Ausparken – Frau schwer verletzt im Krankenhaus

Während der Unfallaufnahme kam es zudem zu Behinderungen durch Schaulustige, wie es hieß. Mehrere unbeteiligte Personen hätten sich trotz wiederholter Aufforderungen an der Unfallstelle aufgehalten und dadurch die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen gestört. Die Polizei sprach schließlich Platzverweise aus.