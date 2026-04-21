Unfall: Crash beim Ausparken – Frau schwer verletzt im Krankenhaus

Sondershausen (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich ihr Wagen am Dienstagmittag nach einer Kollision und blieb auf dem Dach liegen.
Ein 19-Jähriger übersieht beim Ausparken ein herannahendes Auto – die Folge: Eine Frau wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum die Polizei am Unfallort Platzverweise aussprechen musste.
Sondershausen (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich ihr Wagen am Dienstagmittag nach einer Kollision und blieb auf dem Dach liegen.
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Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 19-jähriger Fahrer beim Ausparken mit seinem Auto das herannahende Fahrzeug der Frau nicht bemerkt. Die Fahrerin wurde nach dem Aufprall laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstanden teils erhebliche Schäden.
Während der Unfallaufnahme kam es zudem zu Behinderungen durch Schaulustige, wie es hieß. Mehrere unbeteiligte Personen hätten sich trotz wiederholter Aufforderungen an der Unfallstelle aufgehalten und dadurch die Rettungs- und Einsatzmaßnahmen gestört. Die Polizei sprach schließlich Platzverweise aus.