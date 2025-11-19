Dorsten - Ein vermutlich mit zahlreichen Kindern besetzter Bus ist in Dorsten am nördlichen Rand des Ruhrgebiets mit einem Auto kollidiert. Wie viele Kinder verletzt sind und wie schwer, war laut Polizei zunächst noch unsicher. Die Feuerwehr wurde wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert. Fotos zeigen, dass der Bus durch den Zusammenprall im vorderen Bereich stark beschädigt wurde - und das Auto ebenso.