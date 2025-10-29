Kempten (Allgäu) (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Transporter sind in Kempten im Allgäu ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge acht Menschen verletzt worden. Die Identität der Verletzten war demnach zunächst unklar. Warum der Bus laut Polizei am Morgen auf einer Straße im Berufsverkehr auf das andere Fahrzeug auffuhr, war ebenfalls noch unklar. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zuvor hatte die "Allgäuer Zeitung" berichtet.