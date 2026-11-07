Ohne Verletzte aber mit erheblichen Schäden an einem Pkw und Lkw endete am Samstagmorgen die Fahrt zweier Kraftfahrer im Bereich der Bücheloher Straße in Ilmenau.
Unfall Brummifahrer rammte Pkw
Marina Hube 07.11.2026 - 10:08 Uhr
Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge ein Lkw und ein Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Der Unfall führte zu einer stundenlangen Vollsperrung in Ilmenau.
Ohne Verletzte aber mit erheblichen Schäden an einem Pkw und Lkw endete am Samstagmorgen die Fahrt zweier Kraftfahrer im Bereich der Bücheloher Straße in Ilmenau.