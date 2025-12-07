Unfall: Betrunkener leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Weiden (dpa/lby) - In Weiden in der Oberpfalz ist ein betrunkener Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er habe sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten geleistet, teilte die Polizei mit.
Mit quietschenden Reifen ignoriert ein 25-Jähriger jede Warnung der Polizei - und landet im Straßengraben.
Der Autofahrer hatte jegliche Aufforderungen anzuhalten ignoriert. Stattdessen beschleunigte er stark und versuchte davonzufahren. Die Streife nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.
Nach kurzer Fahrt touchierte der Wagen eine Warnbake und eine Laterne, drehte sich um die eigene Achse und landete schließlich im Straßengraben. Beim Versuch weiterzufahren, stieß der Fahrer zudem leicht gegen das Streifenfahrzeug.
Im Auto saßen drei Menschen – alle wurden leicht verletzt. Der Fahrer, ein 25-Jähriger, war nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.