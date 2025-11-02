Unfall: Betrunkener Fahrer bricht durch Gartenzaun - schwer verletzt

Coburg (dpa/lby) - Mit seinem Motorrad ist ein betrunkener Mann in Coburg über eine Bordsteinkante durch einen Gartenzaun gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 24-Jährige am Samstag nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Kurve von der Straße ab, weil er deutlich zu schnell fuhr. Er durchbrach den Zaun und blieb verletzt im Vorgarten liegen. Sein Motorrad wurde noch rund 20 Meter weiter durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert.