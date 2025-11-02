 
Unfall Betrunkener Fahrer bricht durch Gartenzaun - schwer verletzt

Zu schnell, zu viel Alkohol: Ein Motorradfahrer kommt von der Straße ab und kracht durch einen Gartenzaun. Schwer verletzt bleibt der Mann im Vorgarten liegen.

Ein 24-Jähriger kam mit seinem Motorrad in einer leichten Kurve von der Straße ab. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Coburg (dpa/lby) - Mit seinem Motorrad ist ein betrunkener Mann in Coburg über eine Bordsteinkante durch einen Gartenzaun gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 24-Jährige am Samstag nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Kurve von der Straße ab, weil er deutlich zu schnell fuhr. Er durchbrach den Zaun und blieb verletzt im Vorgarten liegen. Sein Motorrad wurde noch rund 20 Meter weiter durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert.

Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Klinikum. Eine Untersuchung ergab einen Alkoholwert von rund zwei Promille. Deshalb zog die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein ein.