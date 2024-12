Eine 85 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ichtershausen (Ilm-Kreis) am Montagnachmittag tödlich verunglückt. Sie habe am Nachmittag beabsichtigt, nach links abzubiegen und dabei den entgegenkommenden Pkw übersehen, teilte die Polizei mit. Der Wagen hatte Vorfahrt. Es kam zum Frontalzusammenstoß.