Ebnath (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 66 Jahre alte Autofahrerin nahm beim Einbiegen in eine Staatsstraße bei Ebnath (Kreis Tirschenreuth) einem dort fahrenden Wagen die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Autos in den Straßengraben geschleudert worden.