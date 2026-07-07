Themar (dpa/th) - Eine 77-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der B89 in Themar (Landkreis Hildburghausen) schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am Montagnachmittag hatte ein Auto links abbiegen wollen und dabei einem entgegenkommenden Lkw die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 80 Jahre alte Autofahrer verletzte sich den Angaben zufolge leicht, die Beifahrerin schwer. Der Sachschaden beträgt demnach rund 13.000 Euro. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.