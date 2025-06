Am Mittwochmittag kam es an der B 88 bei Gehren, konkret an der Auffahrt aus Richtung Wümbach, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Wie die Polizei mitteilt befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Gehren und wollte an der Anschlussstelle Wümbach auf die dortige Kreisstraße 52 auffahren.