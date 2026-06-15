Biblis (dpa/lhe) - Die Verletzungen waren zu schwer: Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Biblis in Südhessen im Krankenhaus gestorben. Dorthin war der Mann nach dem Unfall am Donnerstagabend mit dem Rettungshubschrauber gebracht worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Samstag sei er an seinen Verletzungen gestorben. Das Motorrad war nach den bisherigen Erkenntnissen auf einer Landstraße unterwegs gewesen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 52-Jährigen, die auf Höhe eines Golfclubs zu wenden versuchte.