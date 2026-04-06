Hutthurm (dpa/lby) - Bei Baumfällarbeiten ist ein Arbeiter unter einem Baum eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Sonntag den Baum laut Polizei mit Spanngurten an einem Traktor befestigen wollen, um ihn aus einem Wald nahe Hutthurm (Landkreis Passau) zu ziehen. Dabei sei der Stamm ins Rollen geraten und habe den Mann eingequetscht. Der Arbeiter hätte noch selbstständig den Notruf absetzen können, hieß es weiter. Sanitäter brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.