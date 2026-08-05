Unfall bei Waldarbeiten: Mann will Buche fällen - und wird von anderem Baum verletzt

Ebermannstadt (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten nahe Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) ist ein 22-jähriger Arbeiter von einem stürzenden Baum schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Dienstag nach Angaben der Polizei eine etwa 60 Zentimeter dicke Buche fällen. Wegen des Durchmessers des Stammes sollte die Aufgabe von einer Forstmaschine übernommen werden. Beim Umdrücken rutschte die Buche allerdings am Hang ab und streifte dabei einen abgestorbenen Baum, wie die Polizei mitteilte.