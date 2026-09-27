Merenberg (dpa/lhe) - Im Landkreis Limburg-Weilburg sind bei einer Feuerwehrübung drei Einsatzfahrzeuge zusammengestoßen. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, bemerkte der Fahrer eines Feuerwehrautos das abrupte Bremsen eines vorausfahrenden Wagens zu spät. Dadurch sei es zur Kollision gekommen und das vorausfahrende Fahrzeug sei auf einen dritten Einsatzwagen aufgeschoben worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden, dieser wird insgesamt auf etwa 37.000 Euro geschätzt.