Unfall bei Überholmanöver: Vier Verletzte bei Unfall - Bagger rutscht von Anhänger

Heringen (dpa/th) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A38 zwischen Berga und Heringen verletzt worden. Ein Autofahrer, der mit einem Anhänger einen kleinen Bagger transportiere, übersah am späten Dienstagabend beim Überholen eines Lastwagens ein weiteres Auto auf der Überholspur, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug auf der linken Spur fuhr demnach auf das Gespann auf, sodass das Auto mit dem Anhänger ins Schleudern kam und gegen den Sattelzug stieß, den der Fahrer ursprünglich überholen wollte. Die vier Insassen der beiden Autos seien leicht verletzt worden.