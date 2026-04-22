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Unfall bei Überholmanöver Vier Verletzte bei Unfall - Bagger rutscht von Anhänger

Beim Überholen auf der A38 kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. In Fahrtrichtung Göttingen blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Unfall bei Überholmanöver: Vier Verletzte bei Unfall - Bagger rutscht von Anhänger
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Ein Bagger rutschte bei einem Unfall auf der A38 von einem Anhänger. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Heringen (dpa/th) - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A38 zwischen Berga und Heringen verletzt worden. Ein Autofahrer, der mit einem Anhänger einen kleinen Bagger transportiere, übersah am späten Dienstagabend beim Überholen eines Lastwagens ein weiteres Auto auf der Überholspur, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug auf der linken Spur fuhr demnach auf das Gespann auf, sodass das Auto mit dem Anhänger ins Schleudern kam und gegen den Sattelzug stieß, den der Fahrer ursprünglich überholen wollte. Die vier Insassen der beiden Autos seien leicht verletzt worden. 

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Bei dem Aufprall sei der Bagger vom Anhänger gefallen, teilte ein Sprecher weiter mit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. Bis zur Bergung blieb die Autobahn in der Nacht in Fahrtrichtung Göttingen mehrere Stunden lang gesperrt.