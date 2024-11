Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Beamten zudem fest, dass der am selben Tag gegen drei Uhr nachts unweit der Thüringer Landesgrenze in Bayern in einen Tankbetrug verwickelt war. Ob es sich bei dem Fahrer um den 37-Jährigen handelt, ist noch Teil der Ermittlungen. Der Mann soll laut Angaben der Polizei keinen Führerschein besitzen. Der Porsche wurde sichergestellt.