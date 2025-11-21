Nach Angaben der Polizei wurde der Unfall durch einen Vorfahrtsfehler verursacht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge stießen frontal zusammen, glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Am Freitagmittag hat sich auf der B89 zwischen Siegritz und Ehrenberg (Landkreis Hildburghausen) ein Unfall ereignet. Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen.
