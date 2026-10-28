Markt Indersdorf (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer ist in Oberbayern bei Rangierarbeiten vom Anhänger seines Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige hatte nach Polizeiangaben in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) den Anhänger von seiner Zugmaschine getrennt. Als sich der Mann hinter dem entkoppelten Anhänger befand, geriet dieser aus unbekannten Gründen in Bewegung und klemmte den 44-Jährigen zwischen Bordwand und einer Grundstücksmauer ein. Der Mann musste wiederbelebt werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.