Beim Rhön-Radmarathon am Pfingstsonntag kam es zu einem Unfall. Ein Teilnehmer kam ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher berichtete, wollte ein Radsportler auf der Teilstrecke zwischen Unterweid und Kaltenwestheim wenden. Er übersah dabei einen weiteren Teilnehmer. Es kam zum Zusammenstoß. Einer der beiden wurde in den Straßengraben geschleudert und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht. Der andere Beteiligte kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.