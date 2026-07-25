Nordhausen (dpa/th) - Bei einem versuchten Überholmanöver ist es auf der B4 zwischen Nordhausen und Sondershausen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 44-jähriger Motorradfahrer musste am Freitagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte er versucht, das Auto eines 37-Jährigen zu überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen dabei seitlich zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die B4 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden, wie es hieß.