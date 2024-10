Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Salzbrücke zwischen Untermaßfeld und Belrieth sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 41-jährige Autofahrerin wollte auf die Hauptstraße auffahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw mit einem 83 Jahre alten Fahrer am Steuer. Beide wurden mit schweren Verletzungen in das Meininger Klinikum gebracht. Zur Unfallstelle eilten die Feuerwehren aus Meiningen und Untermaßfeld sowie ein Notarzt und zwei Rettungswagen. Auch der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Ortsverbindungsstraße in Richtung Meiningen war einige Zeit voll gesperrt. Es kam zu einem langen Stau.