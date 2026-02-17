Auf der Landstraße von Jüchsen in Richtung Haina ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall im Gegenverkehr gekommen.
Unfall bei Jüchsen Skoda biegt ab, Ford kracht rein
Redaktion 17.02.2026 - 15:40 Uhr
Auf der Landstraße zwischen Jüchsen und Haina sind am Montagnachmittag zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt.
Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl war ein 23-jähriger Skoda-Fahrer in einer Rechtskurve unterwegs und wollte nach links in eine Einmündung abbiegen.
Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford eines 49-Jährigen.
Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde der 23-Jährige schwer verletzt, der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Weitere Angaben, etwa zur Schadenshöhe, machte die Polizei zunächst nicht.