Unfall bei Jüchsen: Skoda biegt ab, Ford kracht rein

Auf der Landstraße zwischen Jüchsen und Haina sind am Montagnachmittag zwei Autos im Gegenverkehr zusammengestoßen. Ein 23-Jähriger wurde schwer verletzt.

Symbolbild: Auf einer Landstraße bei Jüchsen kollidierten am Montagnachmittag zwei Autos im Gegenverkehr – ein Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Auf der Landstraße von Jüchsen in Richtung Haina ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall im Gegenverkehr gekommen.

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl war ein 23-jähriger Skoda-Fahrer in einer Rechtskurve unterwegs und wollte nach links in eine Einmündung abbiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford eines 49-Jährigen.

Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall wurde der 23-Jährige schwer verletzt, der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Weitere Angaben, etwa zur Schadenshöhe, machte die Polizei zunächst nicht.