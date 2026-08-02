Unfall bei Einsatzfahrt: 22-Jährige rammt Polizeiauto – zwei Verletzte

Der Streifenwagen war am Samstagabend auf einer Einsatzfahrt unterwegs, als die 22 Jahre alte Autofahrerin das vorfahrtsberechtigte Polizeiauto übersah. Die Ampelanlage an der Kreuzung war bereits seit dem Vortag außer Betrieb gewesen, die Autofahrerin hätte dem anderen Wagen Vorfahrt gewähren müssen.