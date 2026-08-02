Unfall bei Einsatzfahrt: 22-Jährige rammt Polizeiauto – zwei Verletzte

Dingolfing (dpa/lby) - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat mit ihrem Wagen ein Polizeiauto in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) gerammt. Die Frau und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Ein Polizeieinsatz endet abrupt: Nach einem Crash landet der Streifenwagen hundert Meter entfernt. Was eine defekte Ampel damit zu tun hatte.
Dingolfing (dpa/lby) - Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat mit ihrem Wagen ein Polizeiauto in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) gerammt. Die Frau und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
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Der Streifenwagen war am Samstagabend auf einer Einsatzfahrt unterwegs, als die 22 Jahre alte Autofahrerin das vorfahrtsberechtigte Polizeiauto übersah. Die Ampelanlage an der Kreuzung war bereits seit dem Vortag außer Betrieb gewesen, die Autofahrerin hätte dem anderen Wagen Vorfahrt gewähren müssen.
Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen über die Fahrbahn geschleudert und kam erst rund hundert Meter hinter der Kreuzung zum Stillstand. Das Auto der 22-Jährigen wurde nach Polizeiangaben erheblich beschädigt.
Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Einsatzkräfte im Streifenwagen blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.