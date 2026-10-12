Dresden (dpa/sn) - Bei einem Unfall in der Nähe von Dresden sind fünf Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person wurde bei dem Vorfall in der Nacht zum Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt zwischen Coswig und Dresden. Details zum Unfall des Fluchtfahrzeugs waren am Montagmorgen nicht bekannt. Im Rahmen des Einsatzes soll auch eine Dienstwaffe benutzt worden sein, wie die Polizei mitteilte.