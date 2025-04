Auf dem Feldatalradweg waren am Dienstagnachmittag zwei Fußgänger von Neidhartshausen kommend in Richtung Dermbach unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Glattbach kamen ihnen zwei Radfahrer entgegen und hinter ihnen war ein weiterer Radfahrer unterwegs. Die Fußgänger wollten die entgegenkommenden Radfahrer vorbeilassen und wichen aus. Der hinter ihnen fahrende Radler fuhr gegen eine Fußgängerin und stürzte dabei so heftig, dass er mit schweren Kopfverletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der Redaktion. Auch die angefahrene Fußgängerin erlitt eine Verletzung. Feuerwehrleute aus Obermaßfeld, die mit einem Transporter zufällig auf der angrenzenden Bundesstraße 285 unterwegs waren, bemerkten den Unfall, leisteten Erste Hilfe und halfen bei der Absicherung der Unfallstelle und des Hubschrauberlandeplatzes. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungswagen, Notarzt und Polizei. Die Bundesstraße wurde kurzzeitig gesperrt.