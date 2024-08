Schweinfurt - Ein junger Mann ist beim Baden im Schweinfurter Baggersee in Unterfranken ertrunken. Der 26 Jahre alte Mann habe zusammen mit seiner Familie am Sonntag den Tag am See verbracht, als er ohne Begleitung in das Wasser ging, teilte die Polizei mit. Nach einiger Zeit sei er weder zurückgekommen noch war er aufzufinden. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst suchten den Angaben zufolge mit Booten, Drohnen und Hunden am frühen Abend nach dem Vermissten. Am nächsten Tag wurde der 26-Jährige schließlich gegen Nachmittag gefunden und tot geborgen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur genauen Todesursache.