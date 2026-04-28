Leipheim (dpa/lby) - Eine 86-Jährige ist von ihrem Balkon gestürzt, nachdem ein Brett am Boden gebrochen ist. Wie die Polizei Günzburg mitteilte, fiel die Seniorin aus Leipheim (Landkreis Günzburg) mehrere Meter tief und wurde dabei am Montag schwer verletzt. Demnach wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Bruch des Bretts blieb zunächst unklar, Hinweise auf ein Verbrechen gab es laut Polizei jedoch nicht.