Neu-Ulm - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Europastraße in Neu-Ulm sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 63 Jahre alte Frau am Mittag mit ihrem Wagen von Neu-Ulm kommend Richtung B28, als sie aus zunächst unbekannter Ursache in die Gegenspur geriet. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.