Freudenberg (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist nach einem Zusammenprall mit einem Traktor in der Oberpfalz gestorben. Der 68 Jahre alte Traktorfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die 89-jährige Autofahrerin hatte am Mittwoch bei Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) ein Auto vor ihr überholt. Nachdem sie wieder eingeschert hatte, geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, dort kam ihr der Traktor entgegen. Für rund vier Stunden wurde die Straße an der Unfallstelle gesperrt.