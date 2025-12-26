 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Unfall Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Nach einem Crash in Oberbayern hat die Feuerwehr einen eingeklemmten Autofahrer befreit. Er roch nach Alkohol. Wie geht es dem Mann?

Unfall: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt
1
Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

Aschau im Chiemgau (dpa/lby) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem Wagen an einer Ortsausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Da die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellten, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Die Straße blieb wegen der Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.