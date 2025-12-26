Unfall: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Aschau im Chiemgau (dpa/lby) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist in Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem Wagen an einer Ortsausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.