Zierenberg (dpa/lhe) - Auf der A44 bei Zierenberg (Landkreis Kassel) ist ein 69 Jahre alter Mann auf dem Seitenstreifen angefahren und schwer verletzt worden. Er befand sich am Samstag wegen einer vorhergehenden Panne außerhalb seines Autos, so die Polizei. Ein Lkw sei in der Folge offensichtlich plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen gefahren, weshalb mehrere Autos hätten abbremsen und ausweichen müssen.
Unfall Autofahrer nach Panne auf A44 angefahren und schwer verletzt
dpa 21.09.2026 - 13:37 Uhr