Unfall: Autofahrer nach Panne auf A44 angefahren und schwer verletzt

Eines touchierte den Angaben zufolge zunächst den Wagen des 69-Jährigen, ein Weiteres erfasste den Mann und verletzte ihn schwer. Zwischenzeitlich befand sich der 69-Jährige in Lebensgefahr, er ist laut Polizei mittlerweile aber in einem stabilen Zustand. Insgesamt vier Insassen der beiden Autos erlitten leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer sowie der Fahrer eines weiteren beteiligten Fahrzeugs flüchteten vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.