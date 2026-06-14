Bergtheim (dpa/lby) - Bei einem Unfall in Unterfranken sind zwei Menschen verletzt worden. Das Auto, in dem sich die Menschen befanden, habe sich mehrfach überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Wie schwer die beiden verletzt sind, ist derzeit nicht bekannt. Unklar ist auch, warum das Auto bei Bertgheim (Landkreis Würzburg) von der Straße abgekommen ist. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Verletzten auch im Auto eingeklemmt worden.