Unfall: Auto überschlägt sich auf Feld - zwei Männer schwer verletzt

Habichtswald (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf einer Landstraße nahe Kassel haben zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Ihr Wagen kam am Donnerstagabend zwischen Habichtswald und Zierenberg in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich auf einem Feld mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den 31 Jahre alten Fahrer und seinen 32 Jahre alten Beifahrer in ein Krankenhaus. Sie schweben nach aktueller Einschätzung aber nicht in Lebensgefahr.