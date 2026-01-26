Happurg - Auf schneeglatter Fahrbahn ist ein Mann bei Nürnberg mit seinem Auto ins Rutschen geraten und im Vorgarten einer Kirche gelandet. Der Wagen kam in Happurg von der abschüssigen Straße ab, geriet auf das Gelände der Kirche und stieß gegen eine Treppe am Gebäude, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weitere Details zum Unfall und zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.