Wolfsegg (Oberpfalz) (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in eine Bäckerei im Landkreis Regensburg gekracht. Sieben Menschen hätten sich zur Zeit des Unfalls am Morgen in dem Geschäft in Wolfsegg befunden, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde demnach niemand. Die 29-jährige Fahrerin sei auf den abschüssigen Platz vor der Bäckerei gefahren und habe dann - wohl wegen eines Fahrfehlers - die Kontrolle über das Auto verloren. Bei dem Unfall wurden Einrichtungsgegenstände der Bäckerei beschädigt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Laut Sprecher entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.