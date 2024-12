Garching an der Alz (dpa/lby) - Ein 71-Jähriger ist im Landkreis Altötting mit seinem Auto gegen eine Betonmauer gestoßen und tödlich verletzt worden. Der Mann war in Garching an der Alz aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal mit der Mauer kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Erste-Hilfe-Maßnahmen von Passanten und kurz darauf der Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern an.