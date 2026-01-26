Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Glätte-Unfall auf der A85 bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) verletzt worden. Auf glatter Straße sei am Sonntag ein Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte brachten die drei Leichtverletzten ins Krankenhaus. Eine Person blieb unverletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.