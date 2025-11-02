Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein Ehepaar ist mit seinem Auto in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) von der Straße abgekommen, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 77-jährige Fahrerin am Samstag vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr in einer Kurve den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit nahezu geradeaus und kam von der Straße ab.
Unfall Auto fliegt mehrere Meter durch Luft – Paar schwer verletzt
dpa 02.11.2025 - 07:25 Uhr