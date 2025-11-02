Unfall Auto fliegt mehrere Meter durch Luft – Paar schwer verletzt

Der Wagen geriet demnach nach über eine Grünfläche in eine Bodensenke und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Danach kollidierte das Auto mit einer Garage und kam darin zum Stehen. Die 77-Jährige und ihr Ehemann wurden schwer verletzt, konnten sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser.