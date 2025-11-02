 
Unfall Auto fliegt mehrere Meter durch Luft – Paar schwer verletzt

Eine Fahrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen. Mit hoher Geschwindigkeit wird er durch die Luft geschleudert - und kracht direkt in eine Garage.

Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein Ehepaar ist mit seinem Auto in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) von der Straße abgekommen, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 77-jährige Fahrerin am Samstag vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr in einer Kurve den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit nahezu geradeaus und kam von der Straße ab.

Der Wagen geriet demnach nach über eine Grünfläche in eine Bodensenke und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Danach kollidierte das Auto mit einer Garage und kam darin zum Stehen. Die 77-Jährige und ihr Ehemann wurden schwer verletzt, konnten sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser.

Die Garage wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie als einsturzgefährdet eingeschätzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.