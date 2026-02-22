Wolpertshausen - Ein Auto hat auf der Autobahn 6 Feuer gefangen - zuvor hatte sich der Wagen überschlagen. In dem Fahrzeug befanden sich drei Menschen, von denen einer schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob die anderen beiden verletzt wurden, ist bislang nicht klar. Die Unfallaufnahme auf der A6 bei Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) laufe noch. Auch die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.