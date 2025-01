Dabei touchierte ihr Auto die Achtjährige. Außerdem mussten den Angaben zufolge mindestens drei Personen zur Seite springen. Der SUV der 74-Jährigen kam an einem Baum zum Stehen. Das Mädchen wurde zwischen dem Auto und einem geparkten anderen Wagen eingeklemmt - und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Nachmittag in der Gemeinde Wilhelmsdorf in der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück.