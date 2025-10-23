 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Riskant gefahren und abgehauen

Unfall auf Ortsumgehung Riskant gefahren und abgehauen

Ein Autofahrer hat mit einem riskanten Überholmanöver auf der Landstraße 1026 nach Schmalkalden einen Unfall verursacht und ist abgehauen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall auf Ortsumgehung: Riskant gefahren und abgehauen
1
Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa

Eine Autofahrerin war am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße 1026 aus Richtung B 19 kommend in Richtung Schmalkalden unterwegs. Ein bislang unbekannter, ihr entgegenkommender Fahrer setzte als zweiter einer Kolonne zum Überholen an. Die Frau trat auf die Bremse und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei stieß ihr Auto gegen die Leitplanke und wurde beschädigt.

Nach der Werbung weiterlesen

Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher in Richtung B 19 weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (03693) 5910 und der Angabe des Aktenzeichens 0275554/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.