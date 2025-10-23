Unfall auf Ortsumgehung: Riskant gefahren und abgehauen

Eine Autofahrerin war am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße 1026 aus Richtung B 19 kommend in Richtung Schmalkalden unterwegs. Ein bislang unbekannter, ihr entgegenkommender Fahrer setzte als zweiter einer Kolonne zum Überholen an. Die Frau trat auf die Bremse und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei stieß ihr Auto gegen die Leitplanke und wurde beschädigt.