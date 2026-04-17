Forstinning (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 94 auf einen Lastwagen aufgefahren und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei in seinem Auto eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Warum er gegen den Sattelzug stieß, ist noch unklar. Allerdings soll er laut Polizei mit deutlich höherer Geschwindigkeit gegen das Fahrzeug geprallt sein. Sein Auto wurde dadurch nach rechts von der A94 bei Forstinning (Landkreis Ebersberg) geschleudert. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße in Richtung Passau für mehrere Stunden.