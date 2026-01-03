Wernberg-Köblitz - Bei einem Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn ist der Anhänger eines Lastwagens aufgeplatzt und hat seine Lachs-Ladung auf der Autobahn in der Oberpfalz verteilt. Der Lastwagen war am Abend wegen der Straßenverhältnisse auf der Autobahn 93 bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) ins Rutschen geraten und umgekippt, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Wegen des Unfalls war die Autobahn für mehr als zehn Stunden gesperrt. Der Fahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die dortige Untersuchung zeigte, dass er unverletzt blieb.