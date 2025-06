Unfall auf der Bundesstraße: Junger Autofahrer gerät in Gegenverkehr - fünf Verletzte

Unterpleichfeld (dpa/lby) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 19 im Landkreis Würzburg sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 22-Jähriger in einer leichten Rechtskurve in Unterpleichfeld nachmittags aus Unerfahrenheit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 21-Jährigen. Ihr Wagen prallte in der Folge gegen eine Leitplanke.