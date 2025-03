Unfall auf der B285: Motorradfahrer kracht in Auto - schwer verletzt

Die 46-jährige Fahrerin eines Fords war laut Polizeibericht auf der Bundesstraße in Richtung Urnshausen unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer wollte den Wagen zeitgleich überholen und übersah den im Abbiegevorgang befindlichen Pkw. Es kam zur seitlichen Kollision, in deren Folge der Kradfahrer zu Fall kam und in den Graben geschleudert wurde. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und zur ärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber nach Erfurt gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und im Klinikum Bad Salzungen versorgt.