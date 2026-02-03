Unfall auf der B19: Transporter fährt nach Kollision einfach davon

Eine Autofahrerin wollte vom Neutor nach rechts auf die B19 in Richtung Meiningen abbiegen. Zeitgleich stand ein Lkw auf der Linksabbiegerspur, um in den Neutor einzufahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters verzichtete per Handzeichen auf seine Vorfahrt und ließ den Lkw abbiegen. Wegen der engen Fahrbahn blockierte der Lkw jedoch die Straße.