Unfall auf der B19: Transporter fährt nach Kollision einfach davon

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Wasungen. Am Dienstag, 27. Januar, kam es gegen 17 Uhr im Bereich Neutor/B19 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.
Seitlicher Zusammenstoß am Neutor in Wasungen: Ein weißer Transporter verschwindet nach dem Crash. Die Polizei bittet um Hinweise.
Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Wasungen. Am Dienstag, 27. Januar, kam es gegen 17 Uhr im Bereich Neutor/B19 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.
Nach der Werbung weiterlesen
Eine Autofahrerin wollte vom Neutor nach rechts auf die B19 in Richtung Meiningen abbiegen. Zeitgleich stand ein Lkw auf der Linksabbiegerspur, um in den Neutor einzufahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters verzichtete per Handzeichen auf seine Vorfahrt und ließ den Lkw abbiegen. Wegen der engen Fahrbahn blockierte der Lkw jedoch die Straße.
Um Platz zu schaffen, fuhr die wartende Autofahrerin auf die Bundesstraße. In diesem Moment setzte der Transporterfahrer seine Fahrt geradeaus fort – es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Fahrer des Transporters hielt nicht an und fuhr weiter. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.
Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum weißen Transporter geben können. Telefon: 03693 591-0.