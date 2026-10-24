Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Auffahrunfall auf der A72 bei Chemnitz sind zwei neunjährige Mädchen verletzt worden, eines von ihnen schwer. Die beiden Kinder saßen laut Polizei in zwei Autos, die in einem Baustellenbereich verkehrsbedingt halten mussten. Ein dritter Wagen habe am Freitagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf eines der Autos aufgefahren. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge ineinandergeschoben. Das schwer verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Steuer des auffahrenden Wagens saß eine 45 Jahre alte Frau. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.