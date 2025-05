Der 20-Jährige fuhr zusammen mit den drei Mitfahrern im Alter von 18 und 19 Jahren mit einer Geschwindigkeit von eigenen Angaben zufolge 140 Kilometern pro Stunde bei Taufkirchen von der A8 auf die A995 in Richtung München. Der Wagen kam in einer Linkskurve von der nassen Straße ab und fuhr fast 200 Meter über eine Wiese, durch Gebüsch und kleinere Bäume, wie es hieß. Die vier jungen Männer wurden in Kliniken gebracht. Laut Autobahnpolizei entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.